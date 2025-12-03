عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)

في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى أسرار وكواليس صناعة أغنيته الجديدة “بتغيبي ليه” التي تعاون فيها مع النجم زياد ظاظا، مؤكدًا أنها كانت تجربة مميزة ومختلفة.

وقال عمرو مصطفى إن العمل على الأغنية استغرق 6 ساعات فقط، لكنها كانت ساعات مليئة بالشغف والإبداع، موضحًا أن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وحيويًا في الوقت نفسه، وهو ما جعلها قريبة من الجمهور منذ طرحها.

وأعرب عمرو مصطفى عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حصدتها الأغنية، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققته فاق توقعاته، وأن تفاعل الجمهور منحها دفعة قوية منذ اللحظات الأولى.

وأضاف مصطفى أن تعاونه مع زياد ظاظا كان ممتعًا للغاية، قائلًا: “زياد زي ابني، وفخور جدًا بالخطوات اللي بيقدمها وبموهبته الكبيرة”، مؤكدًا أن ظاظا يمتلك طاقة فنية واعدة ستجعله من أبرز نجوم الجيل الجديد.

الأغنية تواصل انتشارها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، محققة نسب استماع كبيرة خلال وقت قصير.