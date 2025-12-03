ضبط سيارة محملة بـ 2 طن سولار مهربة بمركز الداخلة بالوادي الجديد

تمكنت إدارة تموين الداخلة بالوادي الجديد من ضبط سيارة محمّلة بكمية كبيرة من السولار تقدر بنحو طنّين، اليوم الثلاثاء.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة من السيد اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحرصًا من الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة على حماية المال العام، وتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة وبإشراف من الأستاذ إسلام الجبالي مدير إدارة الداخلة وفريق عمل الإدارة .

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على الكمية المضبوطة تمهيدًا للتصرف فيها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ياتي ذلك في إطار الجهود المشدّدة لمكافحة تهريب المواد البترولية.