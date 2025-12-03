ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

أعلنت السلطات في إندونيسيا اليوم /الأربعاء/، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة "سومطرة" مؤخرا إلى 753 قتيلا و650 مفقودا.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الفيضانات اجتاحت القرى التي تقع عند سفوح الجبال وغمرت آلاف المنازل والمباني، كما تسببت في انقطاع خطوط الاتصالات والكهرباء.



من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي كيفية إرسال المساعدات اللازمة فورا إلى المتضررين من الفيضانات، وذلك خلال تفقده لمقاطعة "سومطرة الشمالية".



وأضاف أن هناك عدة قرى معزولة بسبب مياه الفيضانات وجار العمل من أجل الوصول إليها، كما أكد أن الحكومة نشرت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى لدعم جهود الإغاثة.



وتشهد إندونيسيا خلال موسم الرياح - الذي عادة ما يكون بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام - هطولا غزيرا للأمطار مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.