ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى خمسة قتلى، حيث لحق بالثلاثة السابقين كل من: ماجد علي محمد مصطفى (18 عامًا) مقيم شبرا بدين، وأدهم مصطفى صالح البنا (29 عامًا) مقيم المنصورة.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 12 شخصًا آخر، وتوفي أيضًا علي محمد مصطفى (43 عامًا) من شبرا بدين ورأفت ماهر محمد (23 عامًا) متأثرين بإصابتهما في الحريق.

وأصيب عدة أشخاص بإصابات متفرقة ما بين اختناق وجروح وكدمات وحروق إثر اندلاع الحريق في أحد المنازل بمول مكون من 3 طوابق في سوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة، وهم:

أحلام محمد الشويحي (80 عامًا) مقيمة المنصورة، تعاني من كسر في الساعد الأيسر.

إبراهيم صلاح عبد الجيد (40 عامًا) مقيم سمنود الغربية، فرد دفاع مدني، وإصابته اختناق وحروق في اليد.

محمد محمود رجب (30 عامًا) مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة، اختناق.

دنيا مجدي محمد (23 عامًا) مقيمة المنصورة، اختناق.

أحمد سمير فاروق (17 عامًا) مقيم الحسينية المنصورة، اختناق.

كريم محمد المغربي (19 عامًا) مقيم شارع بورسعيد المنصورة، اختناق.

مروه أحمد إبراهيم (40 عامًا)، اختناق.

محمد أحمد حافظ (42 عامًا)، اختناق.

أحمد السيد عبد العال (19 عامًا) مقيم نقيطة، اختناق.

وليد خالد رمضان (25 عامًا) مقيم عزبة الشال المنصورة، اختناق.

صبحي إسماعيل العشماوي (25 عامًا)، اختناق.

تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الطوارئ، فيما تم علاج آخرين في موقع البلاغ، وتحرير المحاضر اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مول مكون من 3 طوابق بشارع بورسعيد بسوق الخواجات بالمنصورة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.