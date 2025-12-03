قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود السيطرة على حريق في سوق الخواجات

حريق بشارع الخواجات
حريق بشارع الخواجات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور محمد عمران مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، من موقع الحادث، جهود السيطرة على حريق شبَّ في أحد المحلات التجارية بسوق الخواجات الشهير في منطقة شارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بنشوب الحريق، انتقل إلى موقع الحادث، ووجه على الفور الجهات المعنية بالتعامل العاجل معه، كما انتقلت فورًا 12 سيارة إطفاء من الحماية المدنية إلى الموقع، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف لتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

واتخذ المحافظ عدة إجراءات سريعة لاحتواء الموقف، حيث وجه بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى والمباني المجاورة، كما طلب من شركة مياه الشرب رفع ضغط المياه في صنابير الحريق بالمنطقة بأقصى طاقة وتشغيل الوحدات الاحتياطية، كما دُفعت سيارات مياه متنقلة إلى موقع الحادث لدعم عمليات الإطفاء.

وكلف الأجهزة المعنية بفرض كردون حول المنطقة لمنع عرقلة عمل فرق الإنقاذ، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية في المنطقة، وفحص صنابير الحريق والمتابعة الدورية لها، لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وأوضح المحافظ وجود عدد 12من الإصابات، غالبيتها حالات اختناق، تم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة، تم خروج ثلاثة منهم، كما سُجلت 3 حالات وفاة، وأثنى على الاستجابة السريعة لقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من منع امتداد الحريق إلى المحلات والمباني المجاورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن العمل لا يزال جاريًا في موقع الحادث، ولن نغادر المكان حتى الانتهاء من السيطرة التامة والاطمئنان على الأوضاع، ووجه خالص تعازيه لأسر وأهالي المتوفين، مع خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن الحريق نشب في مخزن للملابس مكون منةثلاث طوابق بمنطقة سوق الخواجات في شارع بورسعيد بالمنصورة.

الدقهلية حريق الخواحات محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

ترشيحاتنا

كندة علوش وعمرو يوسف

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

النجم عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: بعتذر لكل زملائي.. وأحضر لأغانٍ جديدة مع عمرو دياب ومحمد منير وسميرة سعيد

ريهام عبدالغفور

ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها: فقدت أكثر شخص يحبني

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد