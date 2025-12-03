محافظ الدقهلية يتابع جهود السيطرة على حريق في سوق الخواجات

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور محمد عمران مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، من موقع الحادث، جهود السيطرة على حريق شبَّ في أحد المحلات التجارية بسوق الخواجات الشهير في منطقة شارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بنشوب الحريق، انتقل إلى موقع الحادث، ووجه على الفور الجهات المعنية بالتعامل العاجل معه، كما انتقلت فورًا 12 سيارة إطفاء من الحماية المدنية إلى الموقع، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف لتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

واتخذ المحافظ عدة إجراءات سريعة لاحتواء الموقف، حيث وجه بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى والمباني المجاورة، كما طلب من شركة مياه الشرب رفع ضغط المياه في صنابير الحريق بالمنطقة بأقصى طاقة وتشغيل الوحدات الاحتياطية، كما دُفعت سيارات مياه متنقلة إلى موقع الحادث لدعم عمليات الإطفاء.

وكلف الأجهزة المعنية بفرض كردون حول المنطقة لمنع عرقلة عمل فرق الإنقاذ، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية في المنطقة، وفحص صنابير الحريق والمتابعة الدورية لها، لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وأوضح المحافظ وجود عدد 12من الإصابات، غالبيتها حالات اختناق، تم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة، تم خروج ثلاثة منهم، كما سُجلت 3 حالات وفاة، وأثنى على الاستجابة السريعة لقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من منع امتداد الحريق إلى المحلات والمباني المجاورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن العمل لا يزال جاريًا في موقع الحادث، ولن نغادر المكان حتى الانتهاء من السيطرة التامة والاطمئنان على الأوضاع، ووجه خالص تعازيه لأسر وأهالي المتوفين، مع خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن الحريق نشب في مخزن للملابس مكون منةثلاث طوابق بمنطقة سوق الخواجات في شارع بورسعيد بالمنصورة.