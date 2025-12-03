إزالة 12 حالة بناء مخالف بالطود.. وتحركات لرسم خطة المشروعات الاستثمارية لعام 2026/2027

شهد مركز ومدينة الطود تنفيذ حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء بقرية منشية النوبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف من بدايته. ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة أحمد حسن أبو الحسن حملة إزالة شاملة أسفرت عن القضاء على 12 حالة بناء مخالف، منها 6 قرارات إزالة لمبانٍ بدون ترخيص، إضافة إلى 6 حالات في المهد عبارة عن أسوار ومبانٍ بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وذلك لوقف أي محاولة للبناء العشوائي قبل اكتمالها.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود استمرار الحملات اليومية لمنع المخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي محاولة للتعدي أو البناء غير المرخص.

وفي سياق متصل، عقد رئيس مركز ومدينة الطود الجلسة التشاورية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، وذلك بمقر الديوان العام، وبحضور رؤساء القرى، والمهندسة فاطمة خليل مدير إدارة التخطيط، وممثلي المجتمع المدني والقيادات الشعبية. وشهدت الجلسة استعراضًا شاملًا لأبرز المشروعات الخدمية والتنموية المقترحة للخطة، والتي تضمنت تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء وإنارة الشوارع والميادين، ورصف وتوسعة الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء منافذ بيع للمنتجات المحلية لدعم فرص العمل للشباب، وتنفيذ مشروعات لتدوير المخلفات وتحسين البيئة، ورفع مستوى الخدمات العامة والمرافق لتعزيز جودة الحياة، ودراسة إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وخاصة الموجهة للنساء المعيلات والأرامل، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد رئيس المركز أن الجلسة جاءت بهدف الاستماع لرؤى ومقترحات المواطنين بما يضمن إعداد خطة استثمارية واقعية تلبي احتياجات الأهالي والقرى التابعة، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل حجر الأساس في نجاح أي مشروع تنموي. واختُتم الاجتماع بفتح باب النقاش وتبادل الآراء للوصول إلى تصور واضح يدعم مستقبل مركز ومدينة الطود ويعزز التنمية الاقتصادية والخدمية المستدامة.