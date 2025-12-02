قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
نائب وزير الإسكان يتابع مع البنك الإفريقي لمستجدات مشروع الصرف الصحي بالأقصر

آية الجارحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) لمتابعة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة الأقصر القائم على النتائج، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في إطار متابعة جهود الدولة للنهوض بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الإجتماع بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية، ودور هذه الشراكة في دعم مسيرة التطوير بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير، الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الـ10 الماضية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، وتحسن نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي بشكل كبير وخاصة نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري والتي ارتفعت من ١٢٪؜ في عام ٢٠١٤ إلى ٦٠٪؜ في عام ٢٠٢٥، وتطوير منظومات التشغيل والصيانة.

وأوضح أن هذه الإنجازات تبلورت في إعداد استراتيجية العمل بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050 وقانون المياه (قانون رقم 172 لسنة 2025)، واللذان يفتحان المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن ضياو( Abdourahmane Diaw) رئيس البعثة، المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، بنسب التقدم التي تحققت في مشروع الأقصر وجودة تنفيذ الأعمال.

كما أثنى ميتشيرا تشيراو Mtchera J Chirwa، مدير إدارة الصرف الصحي والمياه بالبنك الإفريقي للتنمية، على آلية الصرف مقابل النتائج (RBF) المطبقة بالمشروع، مؤكدًا أنها نموذج ناجح يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نتائج قابلة للقياس وربط التمويل بالأداء الفعلي، مما سينعكس بالإيجاب على تعزيز دور مشروعات المياه والصرف الصحى بورقة الفرص الاستراتيجية التي يعدها البنك حاليا تمهيدا لمناقشتها مع الجانب المصرى.

كما أعرب أوسينو جين Ousseynou Guene)) عن تطلعه إلى تعميم تجربة النجاح المحققة في مشروع الأقصر من خلال نشر آلية الصرف مقابل النتائج في مشروعات البنك الأخرى، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات ويدعم استدامتها.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن شكره لفريق العمل بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مشيدًا بجهودهم الدؤوبة ومتابعتهم المستمرة لإنهاء المشروع وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الجداول الزمنية المستهدفة.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب الوزير، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الافريقى للتنمية مشيرا الى أهمية مشروعات البنية التحتية في تحسين جودة حياه المواطنين تماشيا مع توجهات الدولة المصرية.

