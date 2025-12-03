قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
أخبار العالم

الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"

اتفاقية "أرتميس"
اتفاقية "أرتميس"
أ ش أ

هنّأت الولايات المتحدة، كلا من المجر وماليزيا والفلبين على انضمامها إلى الاتفاق الدولي المنظم للاستكشاف الفضائي السلمي "أرتميس"، بعد توقيع الدول الثلاث عليه في مراسم متفرقة خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل عدد الدول المنضمة حتى الآن إلى 59 دولة حول العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، وقّع الاتفاق نيابة عن حكومته خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الأمريكي في 22 أكتوبر، كما أقدمت ماليزيا على التوقيع في 26 أكتوبر خلال اجتماعات قادة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور، وبعدها بيوم واحد، وقّعت الفلبين على الاتفاق بحضور مسؤولين حكوميين أمريكيين في العاصمة الماليزية.

وتأسس هذا الإطار الدولي عام 2020 بمبادرة من الولايات المتحدة وعدد من الدول، بهدف وضع مبادئ عملية تضمن الاستكشاف المدني المسؤول والمستدام للفضاء. 

وتشارك وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية في جهود تنفيذ الاتفاق والتواصل مع الدول المنضمة له.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إنه بانضمام المجر وماليزيا والفلبين، يُجدد التأكيد على التزام 59 دولة حتى الآن بهذه المبادئ.

وتستند الاتفاقية إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وتحدد إرشادات رئيسية تهدف إلى تحقيق استكشاف مستدام وتعاوني للفضاء، وتشمل هذه المبادئ: الشفافية في الأنشطة، والمشاركة المسؤولة للبيانات العلمية، وإدارة الموارد الفضائية بشكل مستدام.

ومن خلال توفير إطار عمل يقوم على الاحترام المتبادل، تسعى الاتفاقية إلى صياغة نهج موحد للتعامل مع تعقيدات استكشاف الفضاء سواء كان ذلك ضمن حدود الغلاف الجوي للأرض أو في أغراض استكشاف الأجرام السماوية الأخرى مثل القمر والمريخ.

الولايات المتحدة المجر وماليزيا والفلبين الاتفاق الدولي المنظم للاستكشاف الفضائي السلمي أرتميس مراسم متفرقة خلال شهر أكتوبر وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية المجري

