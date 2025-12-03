ارتفاع حركة الطيران والسياحة بمطار مرسى علم مع استقبال 1600 سائح فى يوم واحد

يشهد مطار مرسى علم الدولى نشاطًا ملحوظًا فى حركة الطيران الدولى، حيث يستقبل على مدار ساعات اليوم الأربعاء حوالى 1600 سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 8 رحلات دولية من عدة عواصم أوروبية.

وتتزامن هذه الرحلات مع طفرة فى جدول التشغيل الأسبوعى للمطار، الذى يستقبل 135 رحلة خلال الفترة من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، وهو ما يساهم فى زيادة نسب الإشغال السياحى بالفنادق والمنتجعات بمنطقة مرسى علم، خاصة مع اقتراب موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وتعمل سلطات المطار والأجهزة المعنية على تنظيم حركة الوصول والمغادرة، وتسهيل إجراءات دخول السائحين، مع تطبيق منظومة تأمين متكاملة وإجراءات احترازية ضمن المعايير المطبقة بجميع المطارات المصرية.

وبحسب بيانات شركات الطيران ومنظمى الرحلات، تتضمن رحلات اليوم 4 رحلات قادمة من المطارات الألمانية، ورحلتين من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة من هولندا وأخرى من النمسا، ضمن تشغيل منتظم من 12 دولة أوروبية وعالمية، من بينها بولندا، التشيك، بلجيكا، وهولندا.

وتؤكد مؤشرات الحركة الجوية والسياحية أن مرسى علم تواصل تعزيز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية على البحر الأحمر، مع استمرار زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية على برامج السياحة الشاطئية والبيئية والغوص فى المنطقة.