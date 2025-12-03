قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس مفاجئ قبل الشتاء.. ارتفاع «غير محسوس» يعقبه هبوط سريع في الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة تغيرات طفيفة في أحوال الطقس، حيث تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع محدود ومؤقت في درجات الحرارة قبل أن تعود للمعدلات الطبيعية مع اقتراب دخول فصل الشتاء رسميًا. 

في الوقت نفسه، تستمر الشبورة المائية على عدد من الطرق الشمالية، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية.

ارتفاع غير محسوس يومي الخميس والجمعة 

موعد فصل الشتاء

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم العظمى نهارا على القاهرة الكبرى فى حدود 22 إلى 23 درجة مئوية، ولكن تشير التوقعات إلى أنه على مدار يومي الخميس والجمعة تكون ما بين 25 و26 درجة مئوية، أى أنه ارتفاع غير محسوس بشكل كبير ويكون مؤقتا.

استقبال فصل الشتاء 

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، إنه بدءا من يوم السبت تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها مرة أخرى وتكون فى حدود 22 درجة مئوية، موضحا أن البلاد تسير بشكل تدريجي في اتجاه انخفاض درجات الحرارة واستقبال فصل الشتاء.

شبورة مائية على الطرق 

فصل الشتاء

وأضاف أن اليوم هناك شبورة مائية موجودة على الطرق في نطاق شمال الجمهورية، مستمرة على مدار الأيام القادمة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وبعض محافظات شمال الوجه البحري، وقد تصل إلى متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح.

استقرار فى طقس اليوم 

وأشار إلى أن طقس اليوم مستقر بشكل عام على جميع الأنحاء، مع اعتدال في سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية.

ولفت إلى أن اليوم أقصى ارتفاع للأمواج على البحرين الأحمر أو المتوسط يصل إلى حوالي 2 متر، وبالتالي سرعات الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة سقوط أمطار طقس اليوم سرعات الرياح

