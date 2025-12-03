قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب

غرفة عمليات حماة الوطن تتابع عمليات التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
غرفة عمليات حماة الوطن تتابع عمليات التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوط ن، عمليات تصويت المصريين بالداخل في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 ، والتي تشمل الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب كريم إمام، أمين الشباب، والنائب محمد الحداد أمين العمال.

وأكدت غرفة العمليات، أن التصويت يتم تحت إشراف الهيئات القضائية، وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأن الاحتكام في اختيار النواب يكون من خلال الصندوق.

وأشارت غرفة عمليات حماة الوطن، إلى أن ما حدث في انتخابات محافظات المرحلة الأولى، من إلغاء النتائج في عدد من الدوائر بسبب بعض المخالفات، يمثل تصويبا للمسار القانوني، والحفاظ على أصوات الناخبين.

ودعت غرفة العمليات، المواطنين في الدوائر التي يجري فيها التصويت، إلى أهمية المشاركة الإيجابية، وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة، ومحاولات تشويه الاستحقاق الانتخابي.

