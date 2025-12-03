انتخابات مجلس النواب تنطلق في ثلاث دوائر بالبحيرة وسط تأمين مكثف

وفقًا لما نقلته “إكسترا نيوز”، انطلقت اليوم، الأربعاء، انتخابات مجلس النواب داخل ثلاثة مراكز انتخابية بمحافظة البحيرة، وذلك في الدوائر التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرارًا بإلغائها سابقًا، لتُعاد الانتخابات فيها وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وحفاظًا على أمن المواطنين.

توافد كثيف للناخبين منذ الساعات الأولى

شهدت اللجان الانتخابية بمختلف المراكز إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ حرص الناخبون على التواجد مبكرًا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب.

تفاصيل الدوائر الانتخابية المشمولة بإعادة الانتخابات

تُجرى الانتخابات داخل ثلاث دوائر انتخابية تشمل:

1. الدائرة الأولى

قسم دمنهور

مركز دمنهور

2. الدائرة الثالثة

مركز أبو حمص

مركز إدكو

3. الدائرة الثامنة

مركز شبراخيت

مركز إيتاي البارود

وقد بلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

محافظ البحيرة تتابع جاهزية اللجان ميدانيًا

في إطار متابعة العملية الانتخابية، قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لعدد من لجان الانتخابات بمركز دمنهور.

وهدفت الجولة إلى التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين وتوفير مختلف سبل الدعم لضمان إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ومنظمة.

وأكدت المحافظ خلال جولتها:

ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين داخل اللجان.

الالتزام التام بـ الحياد التام لمختلف الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

العمل على توفير مناخ آمن ومنظم يسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وأشادت بحسن التنظيم والتعاون بين القائمين على اللجان الانتخابية.