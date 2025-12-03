قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025..الخطوات والرسوم
جنات: لو عرضت عليّ تقديم سيرة وردة أو شادية لن أرفض رغم النقد المتوقع
رسالة عاجلة من الوطنية للانتخابات لمسؤولي اللجان بشأن الصحفيين
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
منار عبد العظيم

أكد عدد من رؤساء اللجان الانتخابية أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان، دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات تعطل سير التصويت.

وفي إمبابة،بدأ العمل في موعده تمامًا عند التاسعة صباحًا، وسط إقبال ملحوظ من الناخبين مع الساعات الأولى.

انتظام ملحوظ في لجان البحيرة… وبعض المقرات تشهد كثافة مبكرة

شهدت لجان محافظة البحيرة انتظامًا واضحًا في سير العملية الانتخابية، وأكد المشرفون عدم وجود أي مشكلات تنظيمية، مع بدء عدد من اللجان بكثافة تصويتية مبكرة فور فتح الأبواب.

فتح اللجان في 7 محافظات لاستقبال الناخبين في الدوائر الملغاة

فتحت اللجان الفرعية في 7 محافظات مصرية أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم لاستقبال الناخبين بالدوائر الـ 19 التي سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لرئيس اللجنة بتحديد ساعة راحة لا تؤثر على انتظام العملية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح المقرات وتوفير اللوجستيات اللازمة على مدار الساعة لضمان انسيابية التصويت وعدم حدوث أية تعطيلات.

الجدول الزمني للاقتراع وجولة الإعادة المحتملة

وفقًا للجدول المعتمد من الهيئة:

التصويت داخل مصر: يومي 3 و4 ديسمبر

تصويت المصريين بالخارج: يومي 1 و2 ديسمبر

إعلان النتائج: يوم 11 ديسمبر

وفي حال اللجوء لجولة إعادة:

الصمت الانتخابي: يبدأ 23 ديسمبر

الإعادة للمصريين بالخارج: يومي 24 و25 ديسمبر

الإعادة داخل مصر: يومي 27 و28 ديسمبر

إعلان النتائج النهائية: يوم 4 يناير المقبل

خريطة الدوائر الـ19 التي تُعاد بها الانتخابات

تجري المنافسة في الدوائر الملغاة على النحو التالي:

محافظة سوهاج – أكبر نصيب (8 دوائر)

سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشاة، دار السلام

محافظة قنا – 4 دوائر

قنا، قوص، نجع حمادي، أبوتشت

محافظة البحيرة – 3 دوائر

دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

محافظة الفيوم – دائرتان

الفيوم، إبشواي

محافظة الجيزة – دائرة واحدة

مركز إمبابة

محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة

الرمل أول

محافظة أسيوط – دائرة واحدة

مركز الفتح

 

رؤساء اللجان الانتخابية انتخابات النواب انتخابات النواب 2025

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
