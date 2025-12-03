قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يطمئن على سير الانتخابات بالدائرة الملغاة.. ويدعو المواطنين للمشاركة الواعية

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة إجراءات انتخابات الدائرة الثالثة
محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة إجراءات انتخابات الدائرة الثالثة
إيهاب عمر

ترأس اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، التي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات إجرائها من جديد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر، وذلك بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى بالدائرة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

الضوابط التي حدّدتها الهيئة الوطنية

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وفق الضوابط التي حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتهيئة مناخ انتخابي منظم وآمن للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم أسيوط الجديدة، لمتابعة 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية يحق لـ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة التصويت فيها بعد قرار إعادة الإجراءات بالدائرة، مشيرًا إلى جاهزية جميع المقار لاستقبال المواطنين في الموعد المحدد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن غرفة العمليات مزودة بوسائل اتصال حديثة وربط مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، بما يتيح متابعة دقيقة لجميع اللجان داخل الدائرة، ورصد أي ملاحظات أو شكاوى لحظة بلحظة، مع سرعة التعامل معها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والجهات الأمنية والتنفيذية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم التأكد من اكتمال الاستعدادات داخل جميع المقار الانتخابية من حيث النظافة والإضاءة والتهوية وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتيسير عملية التصويت.

وشدد أبوالنصر على استمرار المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية طوال يومي الانتخابات للتأكد من إزالة أي معوقات فور ظهورها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الدعم الفني واللوجستي بما يضمن سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني ورسالة دعم حقيقية لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد التزام الجهاز التنفيذي بالحياد الكامل والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الحرص على خروج العملية الانتخابية بصورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

