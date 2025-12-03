رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل وفد إيكيا لمناقشة معايير المواد الغذائية في مصر

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفداً من شركة إيكيا العالمية في مصر، وذلك بحضور السفير داغ يولاندر، سفير مملكة السويد بالقاهرة.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة التحديات التي تواجه شركة إيكيا في ما يتعلق بمتطلبات سلامة المواد الملامسة للغذاء، ومعايير تداول الأغذية ذات العلامات الخاصة (Private Label) ، إلى جانب بحث سبل تيسير الامتثال للضوابط الفنية المطبقة بالسوق المصري.

واستعرض الدكتور الهوبي جهود الهيئة في تطوير منظومة سلامة الغذاء وتحديث الإجراءات الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، كما تمت مناقشة آليات دعم المصانع المورِّدة لإيكيا لضمان توافق منتجاتها مع الاشتراطات الوطنية والدولية.

وأعرب السفير السويدي عن تقديره للتعاون القائم بين الهيئة والشركات السويدية العاملة في مصر في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا دعم سفارته لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد رئيس الهيئة استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني للشركات العاملة في السوق المصري، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رفع جودة المنتجات وحماية صحة المواطن.