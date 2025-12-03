العوضي يجتمع بوفد الاتحاد الإفريقي قبل بطولة السيدات للسلة

عقد خالد العوضي، مدير بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، اجتماعًا مع وفد الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، في إطار التحضيرات النهائية الخاصة باستضافة الأهلي للبطولة، المقرر انطلاقها الجمعة المقبل.

وأكد العوضي ، خلال اللقاء على جاهزية النادي الأهلي الكاملة لانطلاق المنافسات، مشيرًا إلى الانتهاء من الترتيبات التنظيمية واللوجستية، فضلًا عن استعداد الصالة وجميع المرافق لاستقبال الفرق المشاركة، كما ناقش الجانبان تفاصيل الاجتماع الفني ومراسم القرعة التي تُقام غدًا الخميس.

ويشارك في النسخة الحالية عدد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي – CNSS الكونغو الديموقراطية – بريف هارتس من مالاوي.