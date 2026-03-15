كنت عايزة أنط أبوسه | سميرة عبدالعزيز تكشف كواليس تكريمها من جمال عبد الناصر

علقت الفنانة سميرة عبدالعزيز على سبب دخولها عالم التمثيل قائلة إن دعم والدها، بالإضافة إلى تشجيع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان مفتاحًا لمسيرتها الفنية.

وذكرت سميرة خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم:: «كنت متجهة لحفل تكريم، ورفضوا دخول والدي لأنه لم يكن يحمل تصريحًا، لكنه وقف خلف السور يراقبني وأنا أُكرم عندها أمسكت يد الرئيس جمال عبد الناصر بكلتا يدي، ورفضت أخذ الكأس من أحد " كنت عايزة أنط أبوسه".

وأضافت: «مدير الجامعة قال لي خدي الكأس من يد الرجل، فأنا شكرته كثيرًا. والدي كان فخورًا جدًا بهذه اللحظة، وقال لي بعدها: طالما الفن مقدر من الرئيس، فمستقبلك في التمثيل بلا مانع».

واعتبرت سميرة هذه التجربة نقطة تحول في حياتها، مؤكدة أن فخر والدها بها كان أحد الدوافع الرئيسية للاستمرار في المجال الفني، مما ساهم في صناعة تاريخ طويل من النجاحات.