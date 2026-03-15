مصر للطيران تعلن تسيير رحلة واحدة يوميًا إلى دبي بدلا من رحلتين

أعلنت مصر للطيران عن تسيير رحلة واحدة يوميًا إلى دبي بدلًا من رحلتين يوميًا، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2026 و حتى إشعار آخر.

وأوضحت مصر للطيران أن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بمطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، والتي تقضي بتقليل كثافة الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك نظرًا لمستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وحثت مصر للطيران عملائها المسافرين على رحلات دبي بضرورة مراجعة حجزهم من خلال التواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران عبر الوسائل التالية:

- الاتصال على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

- الرقم الأرضي: ‪090070000‬

- الرقم الدولي: ‪+97142306666‬

- الرقم الدولي: ‪+966122297777‬

- البريد الإلكتروني:

[email protected]

- أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.egyptair.com