قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: حاملة الطائرات جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط في الأيام المقبلة
4 أعمال تعادل قيام الليل في الأجر.. اغتنمها يوميا لتحصل على ثواب عظيم
من شبرا إلى ميامي.. بسمة وهبة تحكي ذكريات لا تُنسى: «يوم الجمعة ده كنت بحبه»|فيديو
وكيل «اقتصادية النواب»: قرارات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء كانت «احترازية» لمواجهة تداعيات الحرب
الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار
بحكم قضائي.. موعد عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
وجع قلب.. وفاة طبيب بعد نجله بـ11 يوما في حريق بكفر الشيخ| القصة الكاملة
«الإسكان الاجتماعي»: نموذج جديد لشراكة القطاع الخاص بعد 4 سنوات من التفاوض
بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر
انسحاب الصحفيين والمصورين من عزاء والد طليقة أمير عيد بعد تصرف غير لائق منه
فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو
تفاصيل إصابة أشرف حكيمي وموقفه من لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نجل المجني عليه بسرقة القمح.. تصالح الطرفين وفي انتظار قرار النيابة

محمد الطحاوي

أكد محمد عطا الله عبد الغني ابو شرخ نجل المجني عليه عطا الله والذي استغاث بالأجهزة الأمنية عقب سرقة القمح الخاص بأرضه الزراعية أن الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق انه تم الصلح بين الطرفين داخل سراي النيابة ومن المقرر انتظار قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين.

واضاف نجل المجني عليه أنهم أمام مركز شرطة الزقازيق في انتظار استلام القمح عقب صدور قرار النيابة العامة

كان نجل المجني عليه اكد أن المتهمين هم "هاني م س" وعمه "ابراهيم " وان المتهم الأول اعترف بإرتكابه واقعة حصاد القمح ليلاً وهم الآن في انتظار استلام القمح أمام مركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية كثفت جهودها لكشف غموض واقعة سرقة محصول القمح من أرض زراعية في ظلام الليل داخل قرية الزنكلون بمركز الزقازيق.

كما باشرت الجهات المعنية فحص مقطع فيديو متداول بشأن الواقعة، وسماع أقوال الشهود للوصول إلى هوية الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق استغاثة عدد من المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تعرضهم لواقعة سرقة حيث تم الاستيلاء على محصول قمح كامل من أرض زراعية خلال ساعات الليل.

وأوضح المزارعون في استغاثتهم عبر فيديو تم تداوله أن أشخاص قاموا بحصاد محصول القمح من مساحة تُقدر بنحو فدانين ونصف، باستخدام معدات وآلات زراعية وجرارات، قبل تحميل المحصول والاستيلاء عليه بالكامل في الظلام، دون أن يتمكن أحد من التصدي لهم.

وأشاروا إلى أن الواقعة تم اكتشافها في صباح اليوم التالي، ما تسبب فى حالة استياء خاصة مع اعتماد عدد كبير منهم على المحصول كمصدر دخل رئيسي.

وأكد الحاج عطا الله ابو شرخ أنهم قد حرروا محضرا بالواقعة في مركز الزقازيق، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من المزارعين من قيام مجهولين بسرقة المحصول من قطعة أرض زراعية ملك أحدهم بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من (مالك الأرض المشار إليها) بتضرره من (جاره) "مقيمان بدائرة المركز ، لقيامه بسرقة محصول القمح من الأرض الزراعية الخاصة به لخلافات سابقة بينهما حول شراء قطعة الأرض.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإستعانة بـ (سائقى "ماكينة حصاد ، جرار" وبيعه المحصول لتاجر غلال – مقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح) "أمكن ضبطهم"، وبحوزتهم (ماكينة حصاد ، جرار زراعى "بدون لوحات معدنية" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة – المحصول المستولى عليه)، وبمواجهتهم أقروا بعدم علمهم بقيام المشكو فى حقه بسرقة المحصول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة القمح ا بالأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية شرطة الزقازيق

