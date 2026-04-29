في يوم واحد.. إجراء 17 عملية جراحية داخل مستشفى أبوكبير المركزي

قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير إلى أبطال العمليات بمستشفى أبو كبير المركزي، وذلك بعد قيام الفرق الطبية بالمستشفى بإجراء إجمالي ١٧ عملية جراحية ومناظير ذات مهارة بنجاح خلال يوم واحد، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على مدار الساعة، ورفع كفاءة الأداء داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود إدارة المستشفى وجميع أعضاء الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مؤكداً أن انتظام العمل الجراحي وإجراء هذا العدد من العمليات في يوم واحد يدل على مدى الالتزام وكفاءة أداء الفرق الطبية داخل مستشفى أبوكبير المركزي، موجهاً بضرورة الاستمرار بنفس الأداء المتميز لخدمة المرضى وتحقيق مزيد من التطوير، كما قدم الشكر لوكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي، ولمدير إدارة المستشفيات، ولمدير إدارة الخدمات الطبية، ولمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ولمديرة المستشفى، تقديراً للجهود الإشرافية المبذولة لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات الـ١٧ التي تم تنفيذها اليوم، شملت إجراء ٢ عملية عظام منها تركيب شرائح ومسامير، وتثبيت كسور، إلى جانب ٨ حالات منظار معدة، وحالة منظار قولوني، بالإضافة إلى إجراء عمليتين نساء وتوليد، و٤ حالات جراحة عامة، وجميعها تمت بنجاح والحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية بالأقسام الطبية بالمستشفى.