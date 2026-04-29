بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

أكد أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن جمعية الأورمان أعلنت عن تنظيم قافلة علاجية موسعة استهدفت فحص وخدمة 70 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية بقرى النخاس والعصلوجى والقنايات بمركز الزقازيق، وقريتي عزبة بشير وعزبة حكيم بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وبالتعاون المثمر مع مستشفى الزقازيق الجامعي.

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بالتعاون المثمر بين جمعية الأورمان والمستشفى الجامعي، مؤكدًا أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الطبي الحكومي لضمان وصول الخدمة الصحية لمستحقيها في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تقديم خدمات طبية متخصصة شملت الفحص والتشخيص في تخصصات “الباطنة، الرمد، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، والقلب”، والتحاليل والأشعة من خلال إجراء جميع الفحوصات اللازمة بالمجان داخل أروقة المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى العمليات الجراحية من خلال تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا وتحديد مواعيد لإجرائها تحت إشراف نخبة من أساتذة الطب.

وقال إن هذه القافلة تأتي ضمن خطة الجمعية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مديرية التضامن الاجتماعي في تحديد الحالات المستحقة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها، فضلًا عن الكفاءة الطبية واللوجستية التي قدمها مستشفى الزقازيق الجامعي.