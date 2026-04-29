محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أحد الحقول المنزرعة بمحصول القمح علي مساحة ٢٤ فدانًا بقرية حنا مرهم بنطاق مركز أبو حماد، للإطمئنان على انتظام سير أعمال حصاد الأقماح وتوريدها والوقوف على أي معوقات تقف حائلاً أمام المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة لها فوراً.

ومن قلب الحقول، أجري محافظ الشرقية حواراً مع المزارعين، أكد خلاله أن دعم الفلاح يمثل أولوية راسخة ضمن توجهات الجهاز التنفيذي، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية.

وأوضح أن الدولة حريصه علي توفير كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين بدءًا من زراعة المحصول مرورًا بالحصد، وصولًا إلى التوريد، مشيرًا إلى سعر توريد أردب القمح الذي أقرته الدولة تستهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارع.

وأكد أن الدولة تولي محصول القمح مكانة متقدمة باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي .

كما حرص المحافظ، خلال مشاركته المزارعين أعمال الحصاد ميدانيًا، على الإستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الموسم الحالي، ومعدلات الإنتاج، وأبرز التحديات التي قد تواجههم خلال مرحلتي الحصاد والتوريد.

وأكد تقديم كل أوجه الدعم للمزارعين، وتهيئة المناخ الملائم أمامهم وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على عمليه التوريد والاستلام .

كما أجرى محافظ الشرقيه زياره تفقديه للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية حنا مرهم، لمتابعة مشروع تسمين الماشيه ، باعتباره أحد المشروعات الإنتاجية الهادفة إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية..

واطلع المحافظ على مكونات المشروع وأساليب التربية والتغذية ومعدلات النمو داخل المشروع مستمعاً إلى شرح تفصيلي من المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة عن إمكانيات الجمعية والُمقامة على مساحة إجمالية ١٤ فدان والتي تضم ٣٥ حظيرة على مساحة ٥ فدان وبطاقة إستيعابية ٢٤٩٣ رأس ماشية مابين تسمين وحلاب.

ولفت إلى أن الجمعية تُعد أحد الصروح الإنتاجية المهمة التي تسهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس على زيادة المعروض من اللحوم والألبان وتحقيق التوازن في الأسواق، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل ودعم جهود التنمية المحلية بالمركز.

أكد محافظ الشرقية أن دعم مشروعات الإنتاج الحيواني يُمثل أحد المحاور الأساسية في المرحلة الحالية، لاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز توافر اللحوم الطازجة بكميات تلبي إحتياجات المواطنين، وبأسعار مناسبة وتنافسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ودعم إستقرار الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب في منظومة العرض والطلب .

ومن داخل صومعه ابو حماد بمدينة القرين إطمأن محافظ الشرقية على انتظام أعمال توريد واستلام وتخزين الأقماح، واستمع الي شرح تفصيلي من المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مراحل استلام الاقماح من المزارعين وصولاً إلي مرحلة التخزين النهائيه داخل صومعه ابو حماد بالقرين، والمقامة علي مساحة إجمالية ٢٥ ألف متر والمكونة من ١٢ خلية سعة الخليه الواحده ٥ طن وبسعة تخزينيه اجماليه ٦٠ ألف طن.

ولفت إلى أن إجمالي كميات الاقماح الموردة حتى اليوم بلغت مايقرب من ٣ آلاف طنًا، فيما وصل إجمالي ما تم توريده حتي اليوم على مستوى المحافظة ٩٥ ألفًا و٤٧٣ طنًا و ٤١٨ كيلو ، مؤكدًا الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين الأقماح، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد.

وشدد محافظ الشرقيه علي وكيل وزارة التموين بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة اليومية داخل مواقع التخزين، ومراجعة منظومة العمل بصورة مستمرة، لضمان تحقيق المستهدف من كميات التوريد خلال الموسم الحالي، مع الإسراع في صرف المستحقات المالية للموردين دعمًا وتشجيعًا لهم على مواصلة التوريد بإنتظام .

واختتم محافظ الشرقية جولته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة الداعمه للقطاعين الزراعي والحيواني، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديريه الطب البيطري، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد وإيهاب خاطر رئيس مدينة القرين إلى جانب عدد من أهالي القرية.