ندوة توعوية بيطرية بالإسماعيلية لتعزيز الصحة العامة بمركز طب أسرة أبوعطوة

تم تنظيم ندوة توعوية بيطرية بمركز طب أسرة أبوعطوة بمحافظة الاسماعياية ، تناولت عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان، وسبل الوقاية من الأمراض المشتركة، في إطار جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الصحة العامة.

وأشار دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أن الندوة تضمنت التأكيد على أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ودورهما في حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار العدوى.

كما تناولت الندوة مرض إنفلونزا الطيور، من حيث الأعراض ودرجة الخطورة، مع تقديم إرشادات حول أساليب التربية المنزلية الآمنة وطرق الذبح الصحي السليم.

وفيما يخص مرض السعار، تم استعراض أبرز الأعراض ودرجة خطورته، إلى جانب توعية المواطنين بكيفية التصرف السليم في حالات العقر، مع التأكيد على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى للحصول على المصل اللازم.

أدارت الندوة: دكتورة داليا حلمي، وكتورة سها عبدالله، طبيبتا الإرشاد بمديرية الطب البيطري.

تأتي هذه الندوة في إطار الحرص على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.