فتحي سند عن مباراة مصر والكويت: منتخب مصر صعبها على نفسه

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكتب سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كان المتوقع ..ان تكون مباراة منتخب الكويت المتواضع صعبة ولكن ما حدث ..ان منتخب مصر صعبها على نفسه اكثر لانه "معرفش يخلص “ بثلاثة او اربعة اهداف فى الشوط الاول”.

وتابع: "وبمرور الوقت فى الشوط الثانى ..واستمرار ضياع الفرص للرعونة او الانانية ..خطف الكويت هدفا فى " غفله " دفاعية غريبة ..تبعها ارتباك عجيب للاعبى منتخب مصر "وخضة “ لامبرر لها”.

وأضاف: “الى ان جاء هدف التعادل قبل النهاية بدقائق قليلة من ضربة جزاء ثانية سددها قفشة .. وكاد الحارس الكويتى ان يبعدها لولا العناية الالهية التى انقذت الجماهير من إحتراق اعصابها فى الدوحة وفى ربوع المحروسة ..من صدمة عنيفة”.

وأكمل: “المباراة اظهرت ان المعدلات البدنية للاعبى المنتخب الوطنى ”مش..ولابد".. والبدلاء ليسوا فى مستوى الاساسيين ..وميسى واسلام ليسى

ويحى زكريا " مايخرجوش “ من الملعب قدر الامكان”.

وأردف: "ولايجب ان ننسى محمد بسام الذى انقذ كرة صعبة جدا .. بعد اصابة مرماه بالهدف لو ..دخلت ماسئل عنها ..وفى نفس الوقت كانت ستمنح المنتخب الكويتى فوز " اونطة“.

وتابع: “الخلاصة ان القادم اصعب وانه لابديل عن الفوز على الامارات حتى لايدخل الكابتن حلمى طولان واللاعبين فى حسابات كانوا جميعا فى غنى عنها بفوز متوقع على ”الازرق " الذى اتيحت امامه فرصة العمر ان يشم نفسه “لبعض دقائق جعلته يظن انه قادر على تحقيق حلم الفوز على احفاد الفراعنة”.

واختتم: “عموما اخطاء مبارة الكويت لا ينبغى ان تتكرر لان القادم كما قلت اصعب الامارات والاردن وامجاد ياعرب”.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً.