الصحة: مرور السيدات من 18 إلى 49 عاما على غرفة المشورة الأسرية قبل تلقي الخدمة

أجرت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان جولة تفقدية مكثفة شملت وحدتي طب أسرة «منشأة دهشور» و«أبو رجوان بحري» بمحافظة الجيزة، بهدف الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات.

وأكدت نائب الوزير، أن وحدات الرعاية الأولية ليست مجرد مراكز علاجية، بل منصات مجتمعية للتوعية الصحية وتمكين المرأة والطفولة المبكرة ودعم الفئات الأولى بالرعاية ورفع الوعي بتأثيرات التغيرات المناخية.

وشملت التوجيهات الميدانية سرعة استلام وتشغيل المبنى الجديد لوحدة منشأة دهشور بعد التطوير، وإبرام عقود الصيانة، ورفع مستوى النظافة، واستكمال التجهيزات خلال أسبوع، وتحويل المساحة المحيطة (1000 م²) إلى حديقة ومنطقة انتظار مريحة، وتعيين مسئول استقبال دائم لتوجيه المترددين، وزيادة معدلات فتح الملفات الطبية بالاستعانة بالرائدات الريفيات.

تشغيل غرفة أسنان ثانية

كما وجهت بضرورة مرور جميع السيدات من 18 إلى 49 عامًا على غرفة المشورة الأسرية قبل تلقي أي خدمة، وتوحيد مكان القياسات لضمان الخصوصية، وتشغيل غرفة أسنان ثانية عند الحاجة، وزيادة الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وإلحاق طبيب نساء وتوليد بالعيادة، ومد فترة العمل المسائية ثلاثة أيام أسبوعيًا حتى الثامنة مساءً.

وفي عيادات السمنة والتغذية والدعم النفسي، شددت على فحص كل حالة جديدة بواسطة طبيب بشري، وتفعيل عيادة التغذية الشاملة، وإحالة الحالات النفسية المعقدة إلى المستشفيات المتخصصة، وتحويل قسم العلاج الطبيعي إلى مركز متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة يجمع خدمات التغذية والدعم النفسي والمشورة.

وخلال تفقد وحدة أبو رجوان بحري، وجهت بتفعيل نظام الإحالة الإلكترونية، وتشغيل عيادتي الباطنة والأطفال الأسبوع المقبل، وصيانة أجهزة الأسنان، ورفع كفاءة النظافة بغرفة الطوارئ، وسد عجز المضادات الحيوية للأطفال ومكملات الحديد، وزيادة جولات العيادات المتنقلة من 16 إلى 22 جولة شهريًا مع العمل أيام الجمعة، وبحث تقديم خدمات تركيب الوسائل مساءً بمقابل رمزي مع الإعلان عنها في كل الوحدات التابعة لإدارة البدرشين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة بأن هذه الجولات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والوزارة على تقديم خدمات صحية لائقة ومتكاملة تصل إلى كل مواطن في مكانه.