فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
الصحة: مرور السيدات من 18 إلى 49 عاما على غرفة المشورة الأسرية قبل تلقي الخدمة

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان جولة تفقدية مكثفة شملت وحدتي طب أسرة «منشأة دهشور» و«أبو رجوان بحري» بمحافظة الجيزة، بهدف الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات.

وأكدت نائب الوزير، أن وحدات الرعاية الأولية ليست مجرد مراكز علاجية، بل منصات مجتمعية للتوعية الصحية وتمكين المرأة والطفولة المبكرة ودعم الفئات الأولى بالرعاية ورفع الوعي بتأثيرات التغيرات المناخية.

وشملت التوجيهات الميدانية سرعة استلام وتشغيل المبنى الجديد لوحدة منشأة دهشور بعد التطوير، وإبرام عقود الصيانة، ورفع مستوى النظافة، واستكمال التجهيزات خلال أسبوع، وتحويل المساحة المحيطة (1000 م²) إلى حديقة ومنطقة انتظار مريحة، وتعيين مسئول استقبال دائم لتوجيه المترددين، وزيادة معدلات فتح الملفات الطبية بالاستعانة بالرائدات الريفيات.

كما وجهت بضرورة مرور جميع السيدات من 18 إلى 49 عامًا على غرفة المشورة الأسرية قبل تلقي أي خدمة، وتوحيد مكان القياسات لضمان الخصوصية، وتشغيل غرفة أسنان ثانية عند الحاجة، وزيادة الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وإلحاق طبيب نساء وتوليد بالعيادة، ومد فترة العمل المسائية ثلاثة أيام أسبوعيًا حتى الثامنة مساءً.

وفي عيادات السمنة والتغذية والدعم النفسي، شددت على فحص كل حالة جديدة بواسطة طبيب بشري، وتفعيل عيادة التغذية الشاملة، وإحالة الحالات النفسية المعقدة إلى المستشفيات المتخصصة، وتحويل قسم العلاج الطبيعي إلى مركز متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة يجمع خدمات التغذية والدعم النفسي والمشورة.

وخلال تفقد وحدة أبو رجوان بحري، وجهت بتفعيل نظام الإحالة الإلكترونية، وتشغيل عيادتي الباطنة والأطفال الأسبوع المقبل، وصيانة أجهزة الأسنان، ورفع كفاءة النظافة بغرفة الطوارئ، وسد عجز المضادات الحيوية للأطفال ومكملات الحديد، وزيادة جولات العيادات المتنقلة من 16 إلى 22 جولة  شهريًا مع العمل أيام الجمعة، وبحث تقديم خدمات تركيب الوسائل مساءً بمقابل رمزي مع الإعلان عنها في كل الوحدات التابعة لإدارة البدرشين.

وأشار  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة بأن هذه الجولات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والوزارة على تقديم خدمات صحية لائقة ومتكاملة تصل إلى كل مواطن في مكانه.

وزير الصحة جولة ميدانية الجيزة كفاءة الخدمات الصحة منشأة دهشور الرعاية الأولية الطفولة المبكرة

