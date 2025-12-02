قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة : إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث معدلات تنفيذ المشروعات الصحية الجارية والتوسع في خدمات القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد الوزير أهمية محافظة البحيرة لكثافتها السكانية التي تقارب 7 ملايين نسمة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض قدرات النظام الصحي بالمحافظة، واحتياجات المنشآت الطبية، والتوزيع الأمثل للكوادر البشرية وفقًا للحاجة الفعلية، كما تابع الوزير معدلات إنجاز المشروعات الجارية، موجهًا بحل أي عقبات فورًا والالتزام بالجداول الزمنية.

 متابعة الأعمال في مستشفيات بدر

وتناول الاجتماع متابعة الأعمال في مستشفيات بدر، حوش عيسى، وأبو حمص المركزية، وتطوير مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي، كما نوقش إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور، ومركز تميز للولادات الطبيعية بمستشفى المحمودية.

وبحث الاجتماع تسريع رفع كفاءة المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الأساسية، تعزيز برامج الولادة الطبيعية الآمنة، خفض الولادات القيصرية غير المبررة، وتطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية.

ومن جهتها، أعربت محافظ البحيرة عن شكرها للوزير وقيادات الوزارة وفرق العمل بالمديرية والمستشفيات، مؤكدة حرصها على تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة في ضوء الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان البحيرة المشروعات الصحية القطاع الصحي العاصمة الجديدة رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يجتمع برؤساء الشركة المصرية للتعدين والجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية

وزير الصحة

وزير الصحة : إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور

البابا لاون

حصاد اليوم الثاني من الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوُن إلى لبنان

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد