بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
وزير الصحة يزور مدينة «باشاك شهير تشام وساكورا» الطبية أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول

عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية لمدينة باشاك شهير تشام وساكورا الطبية في إسطنبول، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الطبي التركي العالمي الحادي عشر، المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت جولة ميدانية في عدد من الأقسام الحيوية بالمدينة الطبية، من بينها قسم الحروق، وقسم جراحات القلب والصدر، والمعمل المركزي، حيث اطلع الوزير على أحدث التقنيات المستخدمة ومنظومة سير العمل المتكاملة.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية، بما ينعكس إيجابًا

وأشار المتحدث الرسمي، إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التحديث والتطوير المستمرة للقطاع الصحي.

وتابع أن مدينة باشاك شهير تشام وساكورا الطبية تُعدّ واحدة من أكبر المنشآت الصحية في تركيا وأوروبا، بطاقة استيعابية تصل إلى 2682 سريرًا، وتضم 8 مستشفيات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجراحات العظام والأعصاب، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والأورام، والطب النفسي، والتأهيل والعلاج الطبيعي، وتقدم خدماتها في أكثر من 100 تخصص طبي، كما تضم المدينة الطبية 90 غرفة عمليات، و28 غرفة ولادة، ووحدة حروق بسعة 16 سريرًا، و726 سرير عناية مركزة للبالغين والأطفال، بالإضافة إلى ثلاث منصات لهبوط طائرات الهليكوبتر، ومواقف سيارات تسع آلاف المركبات، مما يمكّنها من استقبال أكثر من 30 ألف مراجع يوميًا.

يُذكر أن المدينة الطبية أُنشئت بشراكة تركية-يابانية مميزة، وبدأ تنفيذها عام 2016 وافتتحت رسميًا عام 2020، وحملت اسم «تشام وساكورا» رمزًا لشجرة الصنوبر التركية وزهرة الكرز اليابانية تعبيرًا عن عمق الصداقة بين البلدين.

المؤتمر الطبي التركي العالمي 2025 مجلس الوزراء وزير الصحة 2025 أوروبا إسطنبول نوفمبر

