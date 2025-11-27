وزير الصحة يزور مدينة «باشاك شهير تشام وساكورا» الطبية أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية لمدينة باشاك شهير تشام وساكورا الطبية في إسطنبول، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الطبي التركي العالمي الحادي عشر، المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت جولة ميدانية في عدد من الأقسام الحيوية بالمدينة الطبية، من بينها قسم الحروق، وقسم جراحات القلب والصدر، والمعمل المركزي، حيث اطلع الوزير على أحدث التقنيات المستخدمة ومنظومة سير العمل المتكاملة.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية، بما ينعكس إيجابًا

وأشار المتحدث الرسمي، إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التحديث والتطوير المستمرة للقطاع الصحي.

وتابع أن مدينة باشاك شهير تشام وساكورا الطبية تُعدّ واحدة من أكبر المنشآت الصحية في تركيا وأوروبا، بطاقة استيعابية تصل إلى 2682 سريرًا، وتضم 8 مستشفيات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجراحات العظام والأعصاب، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والأورام، والطب النفسي، والتأهيل والعلاج الطبيعي، وتقدم خدماتها في أكثر من 100 تخصص طبي، كما تضم المدينة الطبية 90 غرفة عمليات، و28 غرفة ولادة، ووحدة حروق بسعة 16 سريرًا، و726 سرير عناية مركزة للبالغين والأطفال، بالإضافة إلى ثلاث منصات لهبوط طائرات الهليكوبتر، ومواقف سيارات تسع آلاف المركبات، مما يمكّنها من استقبال أكثر من 30 ألف مراجع يوميًا.

يُذكر أن المدينة الطبية أُنشئت بشراكة تركية-يابانية مميزة، وبدأ تنفيذها عام 2016 وافتتحت رسميًا عام 2020، وحملت اسم «تشام وساكورا» رمزًا لشجرة الصنوبر التركية وزهرة الكرز اليابانية تعبيرًا عن عمق الصداقة بين البلدين.