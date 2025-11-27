استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم الشتاء والتقلبات الجوية

يشهد مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، حيث وجّه المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس الإدارة، بتفعيل خطة الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والطائرات واستمرار انتظام الحركة الجوية ومعدلات التشغيل الطبيعية بالمطار ومقارّ العمل، والتقليل من آثار ومخاطر تلك التقلبات قدر المستطاع.



وتأتي هذه الاستعدادات بالتنسيق بين قطاعات العمليات والقطاعات الهندسية والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وتشمل الإجراءات مراجعة خطط التعامل مع الطقس السيئ، والتأكد من جاهزية شبكة صرف الأمطار، وتطهير مخرّات السيول، ورفع كفاءة محطات الرفع، وصيانة معدات شفط تجمعات المياه، إضافة إلى الانتشار السريع لأطقم الخدمات، واتباع سائقي المعدات وأتوبيسات نقل الركاب بعلامات الإرشاد في أوقات سوء الأحوال الجوية.

كما تقوم السلطات المختصة بمطار القاهرة بتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من أرض المهبط تحسّباً لهطول الأمطار الغزيرة، إلى جانب تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي موجات طارئة. ويستمر العاملون بالمطار باتخاذ اللازم لضمان جاهزية البنية التشغيلية طوال الموسم.