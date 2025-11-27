قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
أخبار البلد

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم الشتاء والتقلبات الجوية

نورهان خفاجي

يشهد مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، حيث وجّه المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس الإدارة، بتفعيل خطة الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والطائرات واستمرار انتظام الحركة الجوية ومعدلات التشغيل الطبيعية بالمطار ومقارّ العمل، والتقليل من آثار ومخاطر تلك التقلبات قدر المستطاع.


وتأتي هذه الاستعدادات بالتنسيق بين قطاعات العمليات والقطاعات الهندسية والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وتشمل الإجراءات مراجعة خطط التعامل مع الطقس السيئ، والتأكد من جاهزية شبكة صرف الأمطار، وتطهير مخرّات السيول، ورفع كفاءة محطات الرفع، وصيانة معدات شفط تجمعات المياه، إضافة إلى الانتشار السريع لأطقم الخدمات، واتباع سائقي المعدات وأتوبيسات نقل الركاب بعلامات الإرشاد في أوقات سوء الأحوال الجوية.

كما تقوم السلطات المختصة بمطار القاهرة بتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من أرض المهبط تحسّباً لهطول الأمطار الغزيرة، إلى جانب تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي موجات طارئة. ويستمر العاملون بالمطار باتخاذ اللازم لضمان جاهزية البنية التشغيلية طوال الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

وفد جامعة الأزهر يختتم زيارته للصين بزيارة مستشفى روجين بمدينة شنغهاي ويناقش آفاق التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات

وفد جامعة الأزهر يناقش التعاون وتبادل الخبرات مع مستشفى روجين بـ شنغهاي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

