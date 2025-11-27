رئيس الوزراء: تعاون مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تطبيقية تكنولوجية جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر لصناعة السيارات ستعود للعمل، مشيرا إلى أن الشركة تحقق أرباح ومكاسب وهو أمر إيجابي بعد الخسائر التي كانت موجودة في أوقات سابقة

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة، أنه سيتم العمل على إنشاء 89 مدرسة تطبيقية تكنولوجية جديدة، بالتعاون مع الجانب الأيطالي،مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون له دور في إدارة تلك المدارس وستكون معتمدة من الجانب الايطالي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن خريج تلك المدارس سيتمكن من العمل في المصانع والشركات الأجنبية خاصة الشركات الأيطالية، مما يدل على أهمية التعليم الفني