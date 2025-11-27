أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده في ندوة صدى البلد مشيرا إلى أن مجموعة صدى البلد الإعلامية تقدم محتوى جيدا وينشر الفكر ويدعم الدول بأفكار وآراء جديدة.

واضاف أشرف صبحي خلال تواجده في موقع صدى البلد أن المجموعة تقدم دائما الرأي والرأي الأخر وتقدم نقد بناء وحلول دائما.

ووجه صبحي الشكر لـ مجلس إدارة صدى البلد على رأسها النائب محمد أبو العينين وطارق أبو العينين موضحا أنهم يدعمون تمكين الشباب ضمن رؤية مصر الجديد للجمهور 2030.

وأختتم صبحي تصريحاته قائلا : كل الشكر والتقدير لـ أستاذ طه جبريل رئيس تحرير موقع صدى البلد ,محمود المخبزي ومنتصر الرفاعي وباقي النخبة من الإعلاميين والصحفيين.