الأوقاف تفتتح 19مسجدًا غدًا الجمعة لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٩) مسجدًا، غدًا الجمعة ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٢٤) مسجدًا من بينها (٢٤٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٧٦) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢١م بلغ (١٣٨١٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٢٢٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو حسين القبلي بقرية العمرية – مركز دمنهور، ومسجد الشرقان الغربي بقرية البرنوجي – مركز دمنهور، ومسجد الرحمة بعزبة الصبان بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، ومسجد خورشيد أغا بقرية دقدوقة – مركز إيتاي البارود.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية منشأة البدوي – مركز طلخا، والمسجد الكبير بعزبة صبري ناشد بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العسيرات – مركز فرشوط.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة ماهر العالم - مركز قطور.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية جبلة – مركز سنورس، ومسجد كاسح حسن بقرية كاسح حسن – مركز أبشواي.



وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الجدارة – مركز بيلا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن مناع بقرية كفر تركي - مركز العياط.

وفي محافظة سوهاج:

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بالحي الأول – مدينة سوهاج.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس – مركز ببا.

كما تم صيانة وتطوير مسجد الهدي النبوي بعزبة راشد محمد – مركز ناصر.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية منشأة عبد اللطيف – مركز كفر صقر.

كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية أبو شرابية – مركز كفر صقر.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بعزبة الخشابة – مركز المنيا.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية كفر حسن سعد – مركز طوخ.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.