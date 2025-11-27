قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة يبطلها .. الشيخ خالد الجندي يحذر منه

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبدالرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الخشوع هو جوهر الصلاة وروحها، مشددًا على أن الانشغال أثناء الوقوف بين يدي الله يضيع على المسلم عظمة العبادة ويُفقدها معناها الحقيقي.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، اليوم الخميس، إن بعض المصلين يدخلون الصلاة وهم مشتتون بين الهاتف وضبط الساعة والحركات العابرة، مضيفًا: "والله العظيم شفت بعيني اللي بيصلي وهو ماسك الموبايل، الموبايل يرن يبص مين اللي بيتصل، ما يردش آه جزاه الله خير، لكن يبص! واللي بيصلي وإيده في ودنه أو في مناخيره، واللي يهرش في كتفه، واللي يطرقع صوابعه.. هل دي صلاة؟".

وأوضح أن القرآن وضع معيارًا واضحًا بقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون}، مؤكدًا أنه لا فلاح في الصلاة دون حضور القلب وقطع كل علاقة بأي انشغال آخر.

وضرب الجندي مثالًا لتوضيح معنى الخشوع، قائلاً: "لو كباية مليانة رز وقلت لك املاها سكر.. لازم الأول تفضيها من الرز، كذلك القلب: التخلي قبل التحلي، فضي القلب من الدنيا عشان ربنا يملأه خير وبركة وفرج ورحمة".

وأشار إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل: "يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك"، موضحًا أن المقصود ليس ترك العمل أو الاستقالة، بل تفريغ القلب مما سوى الله أثناء العبادة.

وأكد على أن الصلاة ليست مجرد حركات، بل حضور وخضوع وتوجه صادق لله، وأن من أراد لصلاته أن تكون سببًا للراحة والسكينة، فليبدأ أولًا بـ تفريغ قلبه ليملؤه الله نورًا وبركة.

خالد الجندي الصلاة الخشوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

ترشيحاتنا

هونج كونج

الأردن تعزي الصين في ضحايا حريق هونج كونج

وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي

مواجهة علنية بين بيروت وطهران: سيادتنا فوق كل الشعارات وأهم من الخبز والماء

البرهان

البرهان: الحكومة السودانية لم تتسلم أي وثيقة أمريكية جديدة

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد