فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة يبطلها .. الشيخ خالد الجندي يحذر منه

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الخشوع هو جوهر الصلاة وروحها، مشددًا على أن الانشغال أثناء الوقوف بين يدي الله يضيع على المسلم عظمة العبادة ويُفقدها معناها الحقيقي.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، اليوم الخميس، إن بعض المصلين يدخلون الصلاة وهم مشتتون بين الهاتف وضبط الساعة والحركات العابرة، مضيفًا: "والله العظيم شفت بعيني اللي بيصلي وهو ماسك الموبايل، الموبايل يرن يبص مين اللي بيتصل، ما يردش آه جزاه الله خير، لكن يبص! واللي بيصلي وإيده في ودنه أو في مناخيره، واللي يهرش في كتفه، واللي يطرقع صوابعه.. هل دي صلاة؟".

وأوضح أن القرآن وضع معيارًا واضحًا بقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون}، مؤكدًا أنه لا فلاح في الصلاة دون حضور القلب وقطع كل علاقة بأي انشغال آخر.

وضرب الجندي مثالًا لتوضيح معنى الخشوع، قائلاً: "لو كباية مليانة رز وقلت لك املاها سكر.. لازم الأول تفضيها من الرز، كذلك القلب: التخلي قبل التحلي، فضي القلب من الدنيا عشان ربنا يملأه خير وبركة وفرج ورحمة".

وأشار إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل: "يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك"، موضحًا أن المقصود ليس ترك العمل أو الاستقالة، بل تفريغ القلب مما سوى الله أثناء العبادة.

وأكد على أن الصلاة ليست مجرد حركات، بل حضور وخضوع وتوجه صادق لله، وأن من أراد لصلاته أن تكون سببًا للراحة والسكينة، فليبدأ أولًا بـ تفريغ قلبه ليملؤه الله نورًا وبركة.