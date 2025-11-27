بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

قرر الفنان تامر حسني التبرع بأجره في حفل قصر عابدين المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر المقبل بعد شفائه من وعكته الصحية.



يستعد الفنان تامر حسني للعودة إلى حفلاته الجماهيرية بعد فترة من التوقف نتيجة وعكته الصحية الأخيرة، وذلك من خلال إحياء حفل خيري ضخم داخل قصر عابدين التاريخي يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور فني له بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزئي من الكلية، وهي الأزمة التي أثارت قلق جمهوره خلال الأسابيع الماضية قبل أن يطمئنهم على استقرار حالته الصحية.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار مسيرته.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو الإعلان الذي يقدمه بمشاركة الفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

كان تامر حسني، قد كشف عن عودته إلى مصر، قادما من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحة في الكلى.

وكتب تامر حسني: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم .. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".