أخبار البلد

النساء والمُراهقون يتصدّرون.. «الصحة»: 120 ألف زيارة لمنصة الصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 120,148 زيارة للمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها في 16 مارس 2022 وحتى نوفمبر 2025، في إطار جهود الوزارة لتعزيز خدمات الدعم النفسي وعلاج الإدمان بسهولة وسرية تامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة استقبلت 31,737 مستخدمًا مسجلاً، استكمل 30,700 منهم الاستبيانات الذاتية، وقدمت 13,877 جلسة علاجية افتراضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتوفير خدمات استشارية وعلاجية مجانية ونشر الوعي بأهمية الصحة النفسية.

من جانبه، كشف الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، أن 69% من المستخدمين إناث مقابل 31% ذكور، و82% غير متزوجين، فيما شكّل المراهقون والشباب النسبة الأكبر، وجاء 63% من غير العاملين. وأكد أن المنصة تُقدم خدماتها المجانية لجميع الفئات العمرية من المصريين والمقيمين، مما يجعلها الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

زيادة عدد المعالجين المؤهلين

وأشار الدكتور عباس إلى عقد اجتماعات دورية لتطوير المنصة، وتذليل العقبات التقنية، وزيادة عدد المعالجين المؤهلين، بهدف ضمان جودة الخدمة وتجربة مستخدم متميزة.

ودعا المواطنين لزيارة المنصة عبر الرابط:
https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

للاستفادة من خدماتها المتنوعة والحصول على الدعم النفسي بسرية تامة.

