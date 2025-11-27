أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

حسم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، الجدل حول الشائعات المتداولة بشأن انتشار فيروس ماربورج أو أي فيروس جديد، مؤكدًا أن ما يشهده المواطنون حاليًا من ارتفاع درجات الحرارة، تكسير في العظام، والسعال، أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأوضح شعبان، خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الأعراض تصيب الأطفال والكبار على حد سواء، وأن الأطفال عند إصابتهم بهذه الأعراض عادةً ما يحصلون على إجازة من المدارس.

موجة فيروسية جديدة

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يشعرون بالقلق بسبب الشائعات عن موجة فيروسية جديدة، لكن بعد التواصل مع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تبين أن الأمراض التنفسية الموسمية هي السبب، ولا يوجد أي فيروس جديد منتشر كما يشاع.

الإجراءات الوقائية المعتادة

وأكد شعبان أن المواطنين عليهم اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة والاطمئنان، مع مراقبة الأعراض دون الانجرار وراء الشائعات المنتشرة.