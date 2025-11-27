بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. موعد ومكان عزاء الإعلامية هبة الزياد

توفيت منذ قليل، الإعلامية الشابة هبة الزياد، المذيعة بقناة الشمس الفضائية، مما أثار صدمة متابعيها بشأن رحيلها المفاجئ.

واعتذرت الراحلة عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، ولكنها سجلت عدد حلقات كافية لبرنامجها "البروفيسرة" عبر قناة الشمس، بينما فوجئ زملاؤها بخبر وفاتها.

وقد شيع جثمانها منذ ساعات، بينما سيقام العزاء غدا في كفر الدوار.

وقبل قليل، أعلن الحساب الرسمى للإعلامية الشابة هبة الزياد عبر فيسبوك، عن وفاتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكتب المنشور عبر صفحة هبة الزياد، منذ قليل: “لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد فى ذمة الله”.

رئيسة قناة الشمس تنعي وفاة هبة الزياد

ونعت سميرة الدغيدي مالكة قناة الشمس، وفاة الإعلامية هبة الزياد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا هبة الخبر صدمة كبيرة”.

وأضاف: “لسه فاكرة آخر مرة قعدنا نتكلم عن البرنامج وانتي محضّرة عشرين حلقة، ولما قولتلك عشرين حلقة هتناقشيهم دلوقتي ضحكتي وقلتي بثقة أستاذة أنا أسبوع وأكون مجهزة 1000 حلقة برنامج البروفيسورة ده حلمي من سنين”.

وتابعت: "كان كلك طاقة إيجابية وحماس وعندك أحلام كتير نفسك تحققيها حبيبتي متغليش على اللي خلقك أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواكي الجنة ويصبر قلب والدتك على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون".