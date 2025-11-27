قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟
المحافظة على الوضوء.. ثواب كبير يغفل عنه كثيرون
حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة
لا نتاجر بأطفالنا.. أب يروي وجعه وتحديات تربية 4 توائم
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
أحمد فوزي: المنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز .. والزمالك خارج الصورة

رباب الهواري


أكد أحمد فوزى نجم النادي الأهلي السابق أن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ستقتصر على المارد الأحمر ، وكذلك فريق بيراميدز، مشيراً إلى أن الزمالك لن يتمكن من المنافسة حتى النهاية.

وقال أحمد فوزى في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN : الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الزمالك حالياً ، ستبعده عن المنافسة على الألقاب هذا الموسم ، نظراً لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة ، إلى جانب إيقاف القيد والعديد من الأزمات التي تلاحق مجلس إدارة النادي ، كما أن جودة اللاعبين في القلعة البيضاء لا تضاهي الأهلي وبيراميدز.

وتابع: الأهلي وبيراميدز لديهم مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين في مختلف المراكز ، والأساسي مثل البديل ، كما أنهما أكثر استقراراً من الزمالك ، لذلك فإن المنافسة على الدوري هذا الموسم ستنحصر بينهما.

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس
سيارة سيتروين
مشروبات لعلاج البرد
فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه
