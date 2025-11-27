أحمد فوزي: المنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز .. والزمالك خارج الصورة



أكد أحمد فوزى نجم النادي الأهلي السابق أن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ستقتصر على المارد الأحمر ، وكذلك فريق بيراميدز، مشيراً إلى أن الزمالك لن يتمكن من المنافسة حتى النهاية.

وقال أحمد فوزى في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN : الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الزمالك حالياً ، ستبعده عن المنافسة على الألقاب هذا الموسم ، نظراً لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة ، إلى جانب إيقاف القيد والعديد من الأزمات التي تلاحق مجلس إدارة النادي ، كما أن جودة اللاعبين في القلعة البيضاء لا تضاهي الأهلي وبيراميدز.

وتابع: الأهلي وبيراميدز لديهم مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين في مختلف المراكز ، والأساسي مثل البديل ، كما أنهما أكثر استقراراً من الزمالك ، لذلك فإن المنافسة على الدوري هذا الموسم ستنحصر بينهما.