لقطات من وصول الأهلي إلى المغرب…شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر إقامتها بأحد الفنادق القريبة من مطار الرباط؛ استعدادا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقياوذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

حرص وفد السفارة المصرية في المغرب برئاسة أبو بكر الأشرفي، نائب السفير، ومحمد العربي، ومعهما سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، لدى وصولها مطار الرباط.

وقام وفد السفارة المصرية بإنهاء إجراءات وصول البعثة في دقائق معدودة، توجهت بعدها إلى فندق الإقامة.

كانت بعثة النادي قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم، في رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات وصولا إلى المغرب.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الفريق قد حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري ٤ـ١ في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء السبت الماضي باستاد القاهرة.