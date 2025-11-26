قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب حمزة خابا عن الجيش الملكي في مواجهة الأهلي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن غياب حمزة خابا عن الجيش الملكي في مواجهة الأهلي الجمعة المقبل.

غيابات الجيش الملكي 

وكتب أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الجيش الملكي سيغيب عنه مهاجمه حمزة خابا في مواجهة الأهلي الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.. صحيفة المنتخب المغربية".

غيابات الأهلي 

ويفتقد نادي الأهلي عددًا كبيرًا من اللاعبين أمام الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

المستبعدون من قائمة الأهلي

قرّر ييس توروب، المدير الفني للأهلي، استبعاد كل من:

محمد الشناوي، محمد هيثم، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، مصطفى العش، حمزة علاء، أحمد عابدين، محمد عبد الله، ونيتس جاراديشار، وذلك لأسباب مختلفة.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – أشرف داري – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – كريم فؤاد.

خط الوسط:

محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – أشرف بن شرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد مصطفى زيزو – طاهر محمد طاهر – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم:

محمد شريف – حمزة عبد الكريم.

الاهلي الزمالك نجوم الكرة الجيش الملكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

