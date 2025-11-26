كشف الإعلامي أمير هشام عن غياب حمزة خابا عن الجيش الملكي في مواجهة الأهلي الجمعة المقبل.

غيابات الجيش الملكي

وكتب أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الجيش الملكي سيغيب عنه مهاجمه حمزة خابا في مواجهة الأهلي الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.. صحيفة المنتخب المغربية".

غيابات الأهلي

ويفتقد نادي الأهلي عددًا كبيرًا من اللاعبين أمام الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

المستبعدون من قائمة الأهلي

قرّر ييس توروب، المدير الفني للأهلي، استبعاد كل من:

محمد الشناوي، محمد هيثم، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، مصطفى العش، حمزة علاء، أحمد عابدين، محمد عبد الله، ونيتس جاراديشار، وذلك لأسباب مختلفة.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – أشرف داري – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – كريم فؤاد.

خط الوسط:

محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – أشرف بن شرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد مصطفى زيزو – طاهر محمد طاهر – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم:

محمد شريف – حمزة عبد الكريم.