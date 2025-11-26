تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح لمواجهة ضيفه آيندهوفن الهولندي على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026".

ويأمل "الريدز" في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيرهم بعد التعثر المحلي الأخير، بينما يسعى المدير الفني أرني سلوت لاستثمار النتائج الإيجابية للفريق على المستوى الأوروبي، حيث جمع الفريق 9 نقاط ويحتل المركز الثامن، بهدف الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل المباشر وتجنب خوض الملحق.

في المقابل، يدخل آيندهوفن اللقاء بمعنويات منخفضة بعد احتلاله المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب أنفيلد لتحسين موقعه في جدول المجموعة والاستمرار في المنافسة.

تشكيل ليفربول المتوقع

تشير التقارير إلى أن المجري دومينيك سوبوسلاي قد يشغل مركز الظهير الأيمن بعد ظهوره في هذا الدور في المباراة السابقة، مع وجود خيار آخر هو كورتيس جونز.

في قلب الدفاع، يرجح استمرار شراكة فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي رغم تذبذب مستوى الفريق مؤخرًا، بينما سيعود أليسون بيكر إلى حراسة المرمى.

وعلى الجهة اليسرى، سيبقى آندي روبرتسون وميلوس كيركيز من الخيارات المتاحة، بعد أن قدم الأخير أداءً جيدًا في المباراة الماضية رغم الخسارة 3-صفر.

ويستمر غياب فلوريان فيرتز بسبب الإصابة، ما قد يدفع سلوت للعودة إلى الثلاثي في وسط الملعب الذي اعتمده الموسم الماضي، المكون من رايان جرافينبيرخ وأليكسيس ماك أليستر وسوبوسلاي، مع استمرار فرص مشاركة جونز.

وفي الخط الهجومي، سيقود محمد صلاح الجهة اليمنى رغم الانتقادات الأخيرة، بينما سيتنافس هوجو إكيتيكي وألكسندر إيزاك على مركز رأس الحربة، مع احتمالية انطلاق كودي جاكبو من الجهة اليسرى.