غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح  لمواجهة ضيفه آيندهوفن الهولندي على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026".

ويأمل "الريدز" في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيرهم بعد التعثر المحلي الأخير، بينما يسعى المدير الفني أرني سلوت لاستثمار النتائج الإيجابية للفريق على المستوى الأوروبي، حيث جمع الفريق 9 نقاط ويحتل المركز الثامن، بهدف الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل المباشر وتجنب خوض الملحق.

في المقابل، يدخل آيندهوفن اللقاء بمعنويات منخفضة بعد احتلاله المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب أنفيلد لتحسين موقعه في جدول المجموعة والاستمرار في المنافسة.

تشكيل ليفربول المتوقع

تشير التقارير إلى أن المجري دومينيك سوبوسلاي قد يشغل مركز الظهير الأيمن بعد ظهوره في هذا الدور في المباراة السابقة، مع وجود خيار آخر هو كورتيس جونز.

في قلب الدفاع، يرجح استمرار شراكة فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي رغم تذبذب مستوى الفريق مؤخرًا، بينما سيعود أليسون بيكر إلى حراسة المرمى.

وعلى الجهة اليسرى، سيبقى آندي روبرتسون وميلوس كيركيز من الخيارات المتاحة، بعد أن قدم الأخير أداءً جيدًا في المباراة الماضية رغم الخسارة 3-صفر.

ويستمر غياب فلوريان فيرتز بسبب الإصابة، ما قد يدفع سلوت للعودة إلى الثلاثي في وسط الملعب الذي اعتمده الموسم الماضي، المكون من رايان جرافينبيرخ وأليكسيس ماك أليستر وسوبوسلاي، مع استمرار فرص مشاركة جونز.

وفي الخط الهجومي، سيقود محمد صلاح الجهة اليمنى رغم الانتقادات الأخيرة، بينما سيتنافس هوجو إكيتيكي وألكسندر إيزاك على مركز رأس الحربة، مع احتمالية انطلاق كودي جاكبو من الجهة اليسرى.

محمد صلاح صلاح آيندهوفن الهولندي ليفربول دوري أبطال أوروبا

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

صلاة الجماعة

الأزهر: يستحب تدريب الأطفال على الذهاب للمسجد وصلاة الجماعة فيه

فتاوى

فتاوى وأحكام..كيف أتقي الله في كل شيء؟...كيف أتحكم فى سرعة الغضب؟..حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم

بالصور

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

