مصدر إعلامي: الأهلي يحسم بقاء ديانج.. والإعلان بعد العودة من المغرب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أنّ سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أنهى خلال الساعات الماضية ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج مع القلعة الحمراء.



وقال عبد الهادي، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» على قناة إم بي سي مصر 1، إنّ لديه «خبرًا عاجلًا»، مفاده أنّ سيد عبد الحفيظ توصّل إلى اتفاق كامل مع اللاعب بشأن تجديد تعاقده، وتمّ حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالملف.



وأضاف أنّ الإعلان الرسمي عن التجديد سيصدر عقب عودة بعثة الأهلي من المغرب، بعد مواجهة فريق الجيش الملكي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.