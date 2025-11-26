قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
رياضة

عاجل .. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع اليو ديانج

علم صدي البلد من مصادر مقربة داخل النادي الاهلي ان سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة توصل لاتفاق نهائي مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة 

وينتهي عقد المالي اليو ديانج بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل .

تطورات تجديد عقد ديانج

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "النادي الأهلي عرض على ديانج التجديد بمقابل مادي كبير يصل إلى مليون ونصف دولار في الموسم الواحد، على أن يخرج على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل".

وأضاف: "ديانج وعد النادي الأهلي بمناقشة الأمر مع وكيله وحسمه قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب مع منتخب بلاده مالي".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن إدارة القلعة الحمراء تكثف جهودها لحسم الموقف خلال الساعات المقبلة.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أن الأهلي عقد جلسة اليوم مع اللاعب بحضور وليد صلاح الدين مدير الكرة، بهدف تقريب وجهات النظر المالية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وأضاف أن النادي سيمضي في إجراءات تجديد العقد حال الوصول لصيغة مالية مرضية للطرفين، أما في حال تمسك ديانج بمطالب مرتفعة، فسيتجه الأهلي إلى مناقشة العروض الخارجية التي وصلت للاعب تمهيداً لرحيله في يناير.

وأشار شوبير إلى أن رغبة الأهلي الأساسية هي الإبقاء على ديانج، نظرًا لأهميته الفنية في المرحلة القادمة، إلا أن العروض الخليجية الكبيرة التي تلقاها اللاعب تضع الإدارة في موقف معقد.

وفي السياق ذاته، يدرس مسئولو الأهلي العروض المقدّمة للاعب خلال الميركاتو الشتوي، لاختيار الأنسب منها حال اتخاذ قرار بالبيع، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التجديد حتى الآن، واقتراب اللاعب من دخول فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، ما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ نهاية الموسم.

الاهلي النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ ديانج اليو ديانج

