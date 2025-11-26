شوبير يكشف كواليس جلسة الأهلي مع ديانج وتجديد العقد

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النجم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، يقترب بشكل كبير من الرحيل عن النادي، رغم استمرار النادي في محاولاته لإقناعه بالبقاء.



وينتهي عقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، في وقت تواصل فيه الإدارة محاولات تمديد عقده لضمان استمرار تواجده مع الفريق.



وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي صباح الأربعاء أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، عقد جلسة مع ديانج لمناقشة التجديد، واصفًا الجلسة بأنها «نبض واختبار ردود الفعل»، ولم تسفر عن أي اتفاق رسمي.



وأشار شوبير إلى أن الملف كان من الممكن حسمه بسهولة في وقت سابق، لكن الوضع الآن أصبح أكثر تعقيدًا، مضيفًا: «حتى هذه اللحظة، ديانج الأقرب للرحيل عن الأهلي».