شوبير يكشف حقيقة وجود أزمة بين أحمد عبد القادر ووليد صلاح الدين

كشف الإعلامي احمد شوبير، حقيقة وقوع مشادة بين وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد عبد القادر، مؤكدا أن العلاقة بينهما يسودها الاحترام والتفاهم، ولا توجد أي خلافات كما أشيع.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو «أون سبورت إف إم»، إن وليد صلاح الدين أبلغه بعدم صحة ما جرى تداوله، موضحا: «محصلش بيني وبين أحمد عبد القادر أي مشكلة، ومفيش أي مشادة حصلت، أنا مستغرب من الناس اللي بتعمل كده، مفيش أي أزمة بينا».

كانت أنباء ترددت عن وجود خلاف بين وليد صلاح الدين وأحمد عبد القادر، بسبب رغبة «الأخير» في الحصول على إجازة، وهو ما نفاه مدير الكرة جملة وتفصيلًا، مؤكدا أن الأمور داخل الفريق تسير بشكل طبيعي، وأن الجهاز الفني والإداري يتعامل مع جميع اللاعبين باحترافية واحترام.

يأتي هذا النفي في وقت حساس، يسبق المواجهة المرتقبة للأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ما يعكس حرص إدارة النادي على الحفاظ على استقرار الفريق، وقطع الطريق أمام الشائعات، التي تهدف إلى زعزعة التركيز.