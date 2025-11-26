تعرف على أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن الاسم الأقرب للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وقال عبدالجواد، خلال ظهوره ببرنامج "أون" على قناة أون سبورت، إن الأهلي يضع في مقدمة اهتماماته لاعبًا سوريًا فلسطينيًا يمتلك ثلاث جنسيات، وهو بابلو الصباغ البالغ من العمر 28 عامًا. وأوضح أنه يشق طريقه في الملاعب رغم ظروفه الصعبة، فوالده سوري ووالدته فلسطينية.



وأضاف أن الصباغ يلعب في الدوري الجورجي مع نادي زون، ونجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة هدفين خلال 33 مباراة، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 700 ألف يورو، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب سوريا.



وتابع عبدالجواد: "الأهلي يدرس إمكانية قيده كلاعب محلي إذا تمكّن من استخراج جواز سفر فلسطيني له من جهة والدته، وفي هذه الحالة قد يصبح هو المهاجم الذي يعتمد عليه الأهلي في يناير."