رياضة

صفقة يناير المنتظرة .. مهاجم كوري المنشأ وثلاثي الجنسية على ردار الأهلي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن هوية المهاجم الذي يضعه النادي الأهلي على رأس قائمة اهتماماته للتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب ينشط حاليًا في الدوري الكوري الجنوبي ويُعد الأقرب للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأكد عبدالجواد، خلال برنامج «ملعب أون» على قناة «أون سبورت»، أن الأهلي استقر بشكل كبير على مهاجم يمتلك ثلاث جنسيات: السورية والفلسطينية والكولومبية، ويحمل اسم بابلو الصبّاغ، ويبلغ من العمر 28 عامًا. وأوضح أن اللاعب خاض مسيرته الاحترافية بالكامل خارج المنطقة العربية، ويقدم مستويات لافتة خلال الموسم الحالي مع نادي «سون» في كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن الصبّاغ نجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة هدفين خلال 33 مباراة شارك فيها هذا الموسم، ما جعله محط أنظار لجنة التعاقدات في الأهلي. وتبلغ القيمة التسويقية التقريبية للاعب نحو 700 ألف يورو، كما سبق له الظهور على المستوى الدولي بقميص منتخب سوريا في 10 مباريات.

وأضاف عبدالجواد أن الأهلي يدرس حاليًا إمكانية استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب استنادًا إلى جنسية والدته، مؤكدًا أن هذا الإجراء — في حال إتمامه — سيجعل بابلو الصبّاغ الصفقة الأقرب للحسم في يناير، نظرًا لفائدة قيد اللاعب كلاعب محلي في فئة الفلسطينيين.

واختتم عبدالجواد حديثه بأن الصفقة لا تزال قيد الدراسة الفنية والإدارية، لكن المؤشرات تُرجّح أن الصبّاغ هو الخيار الأول للقلعة الحمراء لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي.

الأهلي إبراهيم عبدالجواد الدوري الكوري ثلاث جنسيات بابلو الصباغ سون الميركاتو الشتوي

