الأرصاد تطلق إنذاراً بحرياً.. والطقس شديد التقلب اليوم

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار بحرى من توقيت 2 صباحاً اليوم الأثنين إلى 11 مساء يوم الثلاثاء، متوقعة أن تشهد حركة الملاحة البحرية اضطراب كافة سواحل البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026 حالة جوية شديدة التقلب تتسم بهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال الجمهورية، مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح.

طقس اليوم الأثنين



وأعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المدن والمحافظات، حيث تسجل القاهرة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وفي مطروح من المتوقع أن تبلغ العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

أما في محافظات الصعيد، فتسجل سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، فيما تصل العظمى في قنا إلى 22 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تشهد أسوان طقسًا أكثر دفئًا نسبيًا حيث تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق وسط سيناء ومدن القناة، وقد تمتد هذه الأمطار خلال ساعات المساء بنسبة حدوث تقترب من 20 في المئة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة، وهو ما يعني أن نطاق التأثر بالحالة الجوية قد يشمل مناطق واسعة من البلاد.