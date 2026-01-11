طقس الإسكندرية..أجواء شتوية باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أجواء شتوية مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، بالتزامن مع نشاط شديد للرياح وظهور السحب على فترات، وسط فرص ضعيفة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة داخل نطاق المحافظة، على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتتعرض الإسكندرية لنشاط ملحوظ جدا في حركة الرياح، حيث تصل سرعتها إلى نحو 40 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

كما تشهد حالة البحر المتوسط اضطرابا ملحوظا، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية، مع التحذير من ممارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم 18 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 10 درجات، وسط أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أوضحت في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي واستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبهما انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ويكون الطقس شديد البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.