قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طقس الإسكندرية..أجواء شتوية باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أجواء شتوية مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، بالتزامن مع نشاط شديد للرياح وظهور السحب على فترات، وسط فرص ضعيفة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة داخل نطاق المحافظة، على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتتعرض الإسكندرية لنشاط ملحوظ جدا في حركة الرياح، حيث تصل سرعتها إلى نحو 40 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

كما تشهد حالة البحر المتوسط اضطرابا ملحوظا، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية، مع التحذير من ممارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم 18 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 10 درجات، وسط أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أوضحت في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي واستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبهما انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ويكون الطقس شديد البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية أجواء شتوية انخفاض درجات الحرارة أمطار خفيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نحتاج لتقديم خطاب منير وجمع الناس على حب الأوطان

المهندس صلاح عطية

جعل للعمل الخيري سهمًا في تجاراته.. قصة رجل العطاء صلاح عطية في ذكراه

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد