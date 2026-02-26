مباحثات سورية بريطانية عن التعاون الأمني والملفات الإنسانية

بحث نائب وزير الداخلية السوري، عبد القادر طحان، اليوم الخميس، مع وفد من سفارة المملكة المتحدة، ترأسته المبعوثة الخاصة لشؤون سوريا "آن سنو"، والمستشار الإنساني "إرلند لينكلاتر"، وبحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة؛ آفاق التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللقاء ركز على دفع عجلة التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وبرامج بناء القدرات المؤسسية، ودعم قطاع الأمن. وأكد الجانبان خلال المباحثات على الدور الحيوي للمملكة المتحدة في دعم الجهود الدولية الرامية لمعالجة تعقيدات الملف السوري.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الميدانية في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بمخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز. كما ناقش الاجتماع الخطط المتعلقة بالرعايا الأجانب، وسبل معالجة التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الملفات بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية دمشق لتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة والشريكة، بهدف رفع جاهزية قوى الأمن الداخلي وتطوير برامج مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات؛ لتجاوز التحديات الأمنية التي خلّفتها الحقبة الماضية وترسيخ دعائم الاستقرار والأمن الوطني.