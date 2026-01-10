قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية

هاجر ابراهيم

مع استقرار نسبي في الأجواء وتراجع حدة التقلبات الجوية، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، محذّرة في الوقت نفسه من برودة شديدة ليلًا واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك إستقرار بالأحوال الجوية بشكل كبير وتقل سرعات الرياح عن أمس، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بإمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على الأجواء المشمسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه هناك إستمرار فى الإنخفاضات الطفيفة نهارا، وتصل القاهرة الكبري من 19 إلى 20 درجة مئوية، والطقس يكون مائل للدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، حتي محافظات الصعيد.

وحذرت من إنخفاضات درجات الحرارة خلال فترة الليل، والأجواء تكون شديدة البرودة بشكل كبير فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغري تصل من 10 إلى 11 درجة على القاهرة الكبري، وأقل على المدن الجديدة، وتصل ما بين ال6 وال7 درجات على محافظات الصعيد، ومن الممكن أن تصل لحد السقيع على بعض الأماكن الموجودة فى محافظات الوادي الجديد، ومناطق من وسط سيناء.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار تقل عن أمس، وتنحصر فقط فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون فرص أمطار خفيفة فى شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم.

ولفتت أن هناك إستمرار فى إضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط، وتصل إرتفاع أمواج ما بين ال2.5 إلى 4 متر، ومازال غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

الطقس اليوم في مصر .. أجواء شديدة البرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تسجل 20 درجة مئوية للعظمى و11 للصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تنخفض على السواحل الشمالية إلى 19 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى. وتسجل شمال الصعيد 20 درجة للعظمى و7 درجات للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 23 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

قالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم متوقع أن يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على النشاط الزراعي.

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

استمرار نشاط الرياح على معظم المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، خلال الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح خلال الطقس اليوم، على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذّرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.


 

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

